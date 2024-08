Starmer annuncia la linea della repressione in Gran Bretagna | il declino della libertà nella patria di Churchill

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024)è un laburista e come tale ha vinto, dopo sedici anni di governo dei conservatori, le ultime elezioni in. L’inquilino di Downing Street, però, è alle prese con un momento difficile: da due settimane, in tutto il regno e soprattutto a Belfast, c’è una forte sommossa popolare, nata dopo la strage di Southport, con l’accoltellamento di tre bambini da parte di un ragazzo di origini ruandese. Le dure parole die ladi opinione a rischio Il Primo Ministro ha reagito duramente alle proteste di piazza: “Avremo un esercito permanente di agenti specializzati, ufficiali di pubblica sicurezza, così da avere abbastanza mezzi per gestire la situazione”, ha dichiarato il premier. “Questa non è una protesta, è pura violenza e non tollereremo attacchi alle moschee o alle nostre comunità musulmane”.