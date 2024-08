Rischio megaterremoto Big One | cosa sta accadendo in Giappone dopo l’allerta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sono giorni tutt’altro che sereni per ilche è stato emesso l’avviso per unin arrivo. L’8 agosto scorso due scosse di terremoto in successione, di magnitudo 6.9 e 7.1, hanno colpito ilal largo dell’isola meridionale di Kyushu. La seconda scossa (delle 16 e 43 ora locale), in particolare, ha provocato 14 feriti nel sud del Paese. È stata anche emessa un’allerta tsunami poi rientrata. All’indomani dei terremoti il governo, attraverso il nuovo sistema di allerta dell’Agenzia meteorologicase (Jma), ha diramato il primo allarme in assoluto per un “”. Ovvero, il cosiddetto “Big One” che sta spaventando l’Asia.(ANSA FOTO) – cityrumors.itIl sistema è attivo dal 2019, ed è stato messo a puntoil devastante terremoto del 2011 che ha provocato uno tsunami ed un disastro nucleare.