Parigi 2024 Wiffen in ospedale | ha dovuto rinunciare alla Cerimonia di chiusura

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato, sono incredibilmente deluso di aver perso l’opportunità di essere portabandiera ieri sera”, ha scrittosu X. “Ieri sono corso inperché non stavo molto bene a causa di un batterio per il quale sono in cura, e ora mi sento meglio”. A parlare, tramite il suo profilo X è Daniel, olimpionico vincitore di due medaglie nel nuoto in vasca prima di finire 18° la 10 km nella Senna. Gli organizzatori dei Giochi hanno tenuto a sottolineare che i suoi problemi di salute non dovrebbero essere automaticamente attribuiti al fiume e, in ogni caso, hanno augurato a“una pronta guarigione”, affermando di non essere a conoscenza di “legami accertati tra la malattia e la qualità dell’acqua della Senna”.