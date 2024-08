Non sottovalutare il riposo tra una sezione di esercizi e un' altra ci sono un sacco di benefici

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli habitué del fitness di tutto il mondo conoscono perfettamente il valore di una pausa, soprattutto quando la fatica si fa sentire e il cuore batte forte nel proprio petto. Con l’assestarsi del respiro, arriva l’acido lattico, seguito dagli altri, consueti fastidi. Magari si suda, oppure i muscoliun po' troppo indolenziti. Poi, intervengono le endorfine e dal dolore si passa alla sensazione di avere superato un altro limite, impegnandosi e riuscendo in qualcosa che sembrava impossibile. Rinfrancati, ci si predispone al meglio per un altroo. A ogni modo, se non ci si riposa in modo adeguato, non solo si avranno minori, ma ci si espone al rischio di infortuni. Solo affidandosi agli esperti, si può trarre il massimo vantaggio anche dai periodi di