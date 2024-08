Napoli-Modena non tutto negativo | l’analisi di Iannanto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sabato sera ilha affrontato ilal Maradona in occasione dei 32esimi di coppa Italia. Per chi si aspettava una vittoria schiacciante degli uomini di Conte è sembrato. In realtà bisogna fare un’analisi più approfondita della gara e del momento della stagione per capire il perchè di una partita deciso solo ai tiri di rigore. Ilin questo momento è una squadra in rifondazione sotto ogni punto di vista che va dal tecnico all’organizzazione societaria. Oggi è una sorta di anno zero per De Laurentiis che per la prima volta è un po’ offuscato dalle presenze tecniche in organico. In primis Conte, poi Oriali e poi Manna, figure che hanno tolto i riflettori dal presidente. Per i giocatori in rosa, i due ritiri affrontati di Dimaro e Castel di Sangro, sono stati dei veri e propri traumi dal punto di vista atletico.