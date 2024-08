Mercato Lazio | Folorunsho è un obiettivo concreto Cancellieri vicinissimo al Parma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 - L'estate si fa rovente e la settimana che porterà le squadre di Serie A al debutto nella nuova stagione del campionato punta ad accendere ulteriormente i fuochi del, nelle ultime tre settimane di trattative per completare tutte le rose. Laattualmente è leggermente più lontana dai riflettori delle contrattazioni di alto profilo, ma non è detto che il presidente Claudio Lotito e il ds Angelo Fabbiani non possano dare una sferzata conclusiva a questa sessione estiva. La formazione biancoceleste è infatti a caccia di tre colpi per chiudere al meglio la rosa del proprio tecnico Marco Baroni: un centrocampista, un esterno d'attacco e un centravanti da affiancare al Taty Castellanos in questa nuova annata.