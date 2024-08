Marcello Orlandesi è il nuovo presidente dell' ente Serristori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arezzo, 12 agosto 2024 –è ilInsieme asono stati nominati: Gianni Turchi come Vice, Francesca Marchesini, Andrea Fabbroni e Sara Rapini come consiglieri. “Ringrazio il Sindaco Agnelli per la nomina ed i Consiglieri per la fiducia accordatami eleggendomidelmolto importante per la comunità Castiglionese. Ho accettato l’incarico con entusiasmo e molta voglia di fare, pienamconsapevole'impegno che attende me e tutto il Direttivo. Negli ultimi 10 anni tanta strada è stata percorsa e non pochi sono stati gli sforzi fatti con l'obiettivo di risanare l', così noi intendiamo continuare questo cammino mettendo in atto ogni possibile azione per onorare al meglio i nobili scopi istituzionali ai quali ilsi ispira.