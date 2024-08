Liberazione anticipata automatica? Falso e fuorviante I sindacati penitenziari contro il vademecum del Dap sul decreto Carceri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Polemica suldiffuso dal Dipartimento dell’amministrazionea per informare gli istituti delle modifiche contenute nel. A sollevarla è l’Organizzazione sindacale autonoma poliziaa. Nel mirino del sindacato è una disposizione prevista dal Dap. “Ogni volta che il ristretto farà una istanza per le misure alternative alla detenzione,mente il magistrato di sorveglianza applicherà la riduzione per la“, si legge nelsul provvedimento, che sui indicazione del Dap dovrà essere reso fruibile “con distribuzione diretta ai detenuti e internati”.