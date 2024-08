La stagione di Rafa Il Milan aspetta Leao È l’anno della verità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli attacchi vincono le partite, le difese conquistano i campionati. Ma in casasi procede per piccoli passi, e mentre la trattativa con Fofana prosegue, citando Zlatan Ibrahimovic: "Dio ha creato il mondo in sette giorni, questo è il quarto". Meglio iniziare a riflettere su come vincere le singole partite, quindi dall’attacco. Non a caso, per settimane la dirigenza ha speso ogni forza per Zirkzee, prima di capitalizzare con convinzione l’opportunità Alvaro Morata. Ancora una volta, come nella gestione Pioli, si è puntato più su un giocatore esperto, altruista, capace di aprire spazi per i compagni, più che su un realizzatore puro.