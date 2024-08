La guerra è una sconfitta Il cardinale Parolin ad Assisi ’Da qui l’appello di pace’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Da, in occasione di questa festa, voglio lanciare una forte preghiera e appello per la pace in tutto il mondo. Come ha più volte ribadito il Santo Padre, laè unaper tutti e non porta benefici a nessuno". Così ilPietro, segretario di Stato della Santa Sede, che ha presieduto, ieri mattina, la messa solenne nella ricorrenza della festa di Santa Chiara. "Dobbiamo imparare da Santa Chiara a vivere nella povertà; una povertà che non è soltanto di mezzi materiali, ma che è proprio una povertà spirituale per cui ci spogliamo di ogni orgoglio, di ogni superbia, di ogni sentimento di prevaricazione sugli altri e cerchiamo di vivere veramente quella fraternità che è sempre stata l’ideale di francescano, sia di Francesco sia di Chiara.