ITALIA – POLONIA | PARTITA IN DIRETTA

(Di lunedì 12 agosto 2024) Siamo nel vivo del Campionato Europeo Under 20 femminile e le azzurre stanno procedendo a marcia spedita occupando al momento il 1° posto in classifica in virtù di 5 vittorie e 0 sconfitte contro: Repubblica Ceca, Portogallo, Serbia, Ucraina e Irlanda. Tutte le categorie under (sia maschili che femminili) ogni anno continuano a stupire, anche le under 20 stanno rispettando ogni pronostico ma oggi dovranno fare attenzione perché sfideranno la, squadra che occupa il 2° posto in classifica.