Incendio ad Atene le fiamme alle porte della città | evacuati in migliaia

(Di lunedì 12 agosto 2024) La Grecia lotta in queste ore contro leche stanno divorando la regione dell'Attica e hanno raggiunto la periferia di, causando l'evacuazione didi residenti. L', scoppiato domenica pomeriggio nei pressi del villaggio di Varnava, si è diffuso rapidamente a causa dei forti venti estendendosi lungo un fronte di circa 30 chilometri, secondo quanto ha riferito la tv pubblica greca Ert. Il rogo si è sviluppato in foreste di pini lasciate a secco dripetute ondate di calore di quest'estate. Giugno e luglio sono stati infatti i mesi più caldi mai registrati in Grecia. Ieri il premier Kyriakos Mitsotakis è rientrato nella capitale per seguire in prima persona l'evolversisituazione. Circa 700 vigili del fuoco sono al lavoro per domare leche in alcuni punti hanno raggiunto l'impressionante altezza di oltre 25 metri.