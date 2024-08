Elenoire Casalegno verso la conduzione dell’Isola?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ladella prossima Isola dei Famosi è tra i nodi da sciogliere a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha lasciato intendere che ci sarà un altro cambio dopo Vladimir Luxuria e tra le ipotesi sul tavolo spunta prepotentemente la carta, quest’anno inviata. Il suo è un nome particolarmente caldo (per il Messaggero la decisione sarebbe addirittura già presa) poiché è la diretta interessata a confermare di essere in lizza: ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me, ovviamente. Come a dire: “Io ho già detto sì”. Se la scelta dovesse realmente ricadere susarebbe clamoroso: dopo Ilary Blasi scavalcata dall’opinionista Vladimir Luxuria, quest’ultima ‘scippata’ dall’inviata.