Drew McIntyre | C’è stato un periodo in cui dal punto di vista creativo non ero soddisfatto al 100%

(Di lunedì 12 agosto 2024)sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera grazie a una faida infuocata con CM Punk, che presenta anche problemi persistenti con Seth Rollins. Tuttavia, le cose non sono sempre andate così bene per lui. Durante un live show con “Notsam Wrestling”, lo scozzese ha parlato di un momento in cui non eradel suo progetto artistico e del suo personaggio. Le sue parole “C’èunin cui, daldi, non eroal. Èpiù di un anno fa, quando stavo pensando di prendermi una pausa per la prima volta nella mia vita, soprattutto per via della scomparsa di mia cognata, che aveva avuto un forte impatto su mia moglie e mia suocera. Con il passare del tempo, hanno iniziato a ritrovare la loro strada, imparando a vivere senza di lei.