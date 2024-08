Casertana Iuliano match winner a Terni | trovato l’attaccante?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSugli spalti e sul terreno di gioco è stato vero spettacolo: gli striscioni di ottima accoglienza da parte dei tifosi di casa nei riguardi dei numerosi casertani arrivati in Umbria, è un manifesto di amicizia e di solidarietà, così come dovrebbe essere lo sport. In campo, si è vista unache, forse, ha sofferto troppo, ma ha comunque tenuto botta: la squadra di Ignazio Abate, ex terzino di Napoli e Milan, è alla prima panchina pro, e la sua Ternana ha grandi ambizioni. Anche il tecnico della, Manuel Iori, è novizio della C, ma entrambi hanno esperienza da vendere in quanto giocatori di alto profilo.