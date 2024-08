Bisseck non sorprende più | Chelsea-Inter certifica una realtà diversa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Yann Aurelparte titolare anche in(1-1), ultima amichevole precampionato dei nerazzurri. Confermando una situazione diametralmente opposta rispetto a dodici mesi fa. SEMPRE LUI – Se il precampionato 2024/25 dell’prevedesse la nomina di un MVP, quello sarebbe senza dubbio Yann Aurel. E anche l’amichevole di ieri collo conferma. Il gigante tedesco è tra i migliori in campo, protagonista anche nel gol del vantaggio nerazzurro di Marcus Thuram. Il numero 31 parte dalla consueta posizione di difensore di destra, e da lì diventa il primo costruttore di gioco dell’. Chiudendo un’altra prestazione dalle statistiche incoraggianti. IMPATTO DIVERSO – Inoffre ancora una volta il suo profilo migliore. Che paradossalmente non riguarda la fase di non possesso.