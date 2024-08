Bisseck centrale può essere una soluzione? Inzaghi fa le prove

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Yanndifensoredella linea a tre puòunaideale in futuro? Simonelo ha provato in Chelsea-Inter, non è detto che questo ruolo non venga riproposto al calciatore. ALTO LIVELLO – L’estate di Yannha raggiunto quasi la perfezione. Il tedesco si è fatto vedere e ha saputo sfruttare il fatto che è stato uno dei pochi ad esser presente dal primo giorno di ritiro a luglio. Non ha saltato nemmeno un allenamento o un amichevole ed è stato assoluto protagonista, segnando anche il gol del pari al 97? con il Pisa. Con il Chelsea ha avviato l’azione del gol con una delle sue classiche galoppate che ricordano vagamente Lucio nel 2010. Il futuro sarà quello probabilmente. PROVA – Nel secondo tempo di Chelsea-Inter Simoneha sostituito Francesco Acerbi con Benjamin Pavard, spostandoal centro.