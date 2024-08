Baseball | San Marino supera Bologna in gara-3 nelle semifinali di Serie A Tutto facile per Parmaclima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sanmette il musetto davanti. La squadra della Serenissima ha infatti vinto la-3 valida per ledellaA 2024 di, battendo al Serravalle la Fortitudoper 4-2 e portando così a 2-1 il conto della. Una sfida molto controllata quella andata a scena tra le due compagini, cominciata con la mini fuga della Fortitudo, abile a marcare due punti grazie ad un singolo di Paolini che manda a segno Agretti e Richardson. Nell’attacco successivo i padroni di casa pareggiano però i conti, sfruttando un singolo in mezzo di Lopez Nunez che consente ad Alvarez Bello e ad Angolo Gamez di mettere a referto due sigilli. L’attacco decisivo arriva nella quarta ripresa con un fuoricampo da due punti ancora di Lopez Nunez che indirizza definitivamente una partita poi rimasta in equilibrio fino alla fine.