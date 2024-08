Attività con cani gatti conigli e asini | in Umbria nasce il primo centro regionale di Pet therapy

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Perugia, 12 agosto 2024 - Tre anni di lavoro, investimenti nella formazione di figure professionali e in interventi affinché la struttura avesse tutti i requisiti necessari per diventare unspecializzato in Pet, ovvero "Interventi assistiti con gli animali" (Iaa). A realizzare questo ambizioso progetto sono Claudio Baldelli ed Eleonora Fabbroni dell’azienda agricola e fattoria didattica Baldo&Riccia, situata a Ponte d’Oddi, Perugia. Che diventa così la prima fattoria didattica a essere accreditata, tramite il nulla osta di Regionee Asl1, presso il Ministero della salute comespecializzatoin Iaa, in particolare con