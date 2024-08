Annegò per salvare tre bagnanti che rischiavano di affogare nel Ticino ricordato 22 anni dopo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Bereguardo (Pavia) 12 agosto 2024 – Sono passati 22da quel tragico Ferragosto del 2002, ma Bereguardo e Zerbolò non dimenticano. Non possono scordarsi di Paolo Foglia, un uomo di 35che era arrivato nei pressi de ponte di barche per trascorrere una giornata di relax, che quando ha visto tre persone, due adulti e un bambino annaspare nel, si è tuffato per salvarli. E lo ha fatto, soltanto che lo sforzo è stato tale che, Paolo Foglia non ha avuto la forza per aggrapparsi alla barca arrivata per aiutarlo ed è stato risucchiato dalla corrente. Quando è stato riportato a riva l’uomo era già purtroppo morto.