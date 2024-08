Sinner va ko a Montreal e rischia di perdere il primo posto nel ranking tennistico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) Quarti di finale fatali per Jannikquelli nell'Omnium Banque National, sesto Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 6.795.555), che si sta disputando sul cemento dell'IGA Stadium di, in Canada. In una giornata di straordinari il 22enne di Sesto Puteria, n.1 delmondiale e del tabellone, dopo aver battuto negli ottavi in due set il mancino cileno Tabilo, staccando anche il pass per le Nitto ATP Finals di Torino, nella notte italiana ha ceduto per 6-3 1-6 6-2, dopo poco più di un'ora e tre quarti di partita, al russo Andrey Rublev, n.8 dele 5 del seeding.è sembrato in difficoltà per un problema all'anca destra per tutta la partita, in particolare durante il set decisivo, in quella che potrebbe essere una ricomparsa di un problema che lo ha già afflitto in questa stagione.