Pianto l’ombrellone dove voglio | concessioni l’estate dello scontro I balneari | Calpestati i nostri sacrifici

(Di domenica 11 agosto 2024) Firenze, 11 agosto 2024 – E’ un’estate di atti dimostrativi in spiaggia. Con il confronto spesso anche duro tra gli attivisti di Mare Libero, cheno aprire le spiagge, anche quelle in concessione, a tutti i bagnanti senza pagare e i gestori degli stabilimenti. Che dicono: “Vengonodi anni, molti di noi hanno acceso un mutuo per migliorare le strutture che gestiscono”. E’ questa la polemica che corre fra ombrellone e ombrellone nel2024. Con le “incursioni” di Mare Libero che vengono filmate e finiscono sui social, alimentando il dibattito.