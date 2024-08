Pensando ai patrioti | la sinistra usa la foto dell' Egonu per spargere veleno | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Ci siamo emozionati, attaccati a un telefonino per seguire la finale di Parigi": Sandro Ruotolo, europarlamentare del Pd, lo ha scritto su X in riferimento alla finale di volleye Olimpiadi, che ha visto trionfare l'Italia contro gli Usa. Fin qui tutto bene. Peccato che poi l'eurodeputato abbia strumentalizzato questa vittoria a livello politico: "Lo so che faccio un torto alle altre e a lui, al magico #JulioVelasco maestro di vita e di sport - ha scritto sempre nel tweet - maai nostripubblico ladi #Paola. Orgoglio d'Italia". Ruotolo, tra l'altro, non è stato l'unico a "usare" questo trionfo sportivo per fini politici. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, sui social ha scritto: "I Giochi Olimpici di Parigi non potevano finire meglio.