Myriam Sylla | chi è il fidanzato famoso della pallavolista palermitana medaglia d’oro alle Olimpiadi

(Di domenica 11 agosto 2024)è una delle pallavoliste che a Parigi ha conquistato ladi Parigi battendo tre set a zero la squadra degli Stati Uniti (nel dettaglio lei ha fatto dieci punti). Nata a Palermo da genitoriCosta d’Avorio,fa parteNazionale dal 2011 ed ha già partecipato a ben tre. Da tempo è fidanzata con il cestista Alessandro Cappelletti in Nazionale anche lui dal 2011. “Ogni tanto mi capita anche di fare qualche tiro a canestro con il mio ragazzo“, aveva dichiarato lei in un’intervista. A parlare die Alessandro Cappelletti è stato anche La Gazzetta Dello Sport che ha scritto: “è infatti legata sentimentalmente ad Alessandro Cappelletti, playmaker oggi in forza alla Dinamo Sassari. E insieme poche settimane fa hanno accolto nella famiglia un piccolo cane di nome Kobe“.