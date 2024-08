Miss Italia mette al bando il costume da bagno!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 11 agosto 2024) La rivoluzione dipassa attraverso un nuovo dress code. E’ questa la novità pensata da Patrizia Mirigliani per l’85esima edizione del concorso di bellezza. Nel corso dell’elezione diRoma 2024, ilha lasciato spazio a shorts neri e camicetta bianca. Una mise indossata per la prima volta dalla vincitrice Beatrice Mazzoni. A me le ragazze piacevano anche indae così sfileranno ancora nelle selezioni previste in riva al mare. Maiha sfiorato la volgarità, e rivendico la discrezionalità delle donne di poter vestire come gli pare. Viva la libertà, l’unico criterio è il buon gusto.