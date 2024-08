LIVE Superbike GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Razgatl?o?lu controlla la scena senza problemi Ducati lotta per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

-14 ERRORE PER LOWES! La Kawasaki n.22 sbaglia curva 3, Bautista si avvicina vistosamente all'avversario. -15 Con facilità, Razgatl?o?lu prende con forza il primato!risponde presente con Bautista che balza al terzo posto! Ottima risposta dello spagnolo che proverà ora a recuperare sul binomio di testa. -16 Lowes vs Razgatl?o?lu a breve, il turco scavalca van der Mark. -16 Lowes resta al top sulle due BMW,al momento non appare in grado di impensierire la Top3. -17 Lowes supera van der Mark in curva 1-2, il britannico torna a dettare il ritmo davanti all'olandese ed a Razgatl?o?lu che con forza ha respinto l'assalto di Bulega. Quinta piazza per Bautista. -18 Bulega beffa Razgatl?o?lu e passa terzo, il padrone del Mondiale dovrà orare per tornare davanti anche se appare in pieno controllo della situazione.