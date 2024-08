LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | bonus round immenso di Micheli ora il nuoto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:05 Grazie ad unElenaè già in zona podio, con lo stesso score delle asiatiche Zhang e Seong. Dal quinto posto al sesto della britannica Bryson c’è poi un break di 9 lunghezze. Tra 5 minuti spazio ai 200 stile libero diin cuie Sotero partono con i favori del pronostico. 12:04 LA TOP 5 DOPO IL1-Elodie Clouvel (FRA) 557 2-Michelle Gulyas (HUN) 5453-Elena(ITA) 525 4-Mingyu Zhang (CHN) 525 5-Seungmin Seong (KOR) 525 16-Alice Sotero (ITA) 491 12:01 Tocca Clouvel, ma va benissimo così per noi! Straordinariodi Elena, che risale tantissimo in classifica ed accorcia su coloro che la precedono. 11:59 GRANDEEEE!!! A due secondi dal termine stoccata a segno per l’azzurra. Sono 12 i punti per lei, che ora sfida la francese Clouvel.