La pallavolista americana Haleigh Washington impreca in italiano durante la finale delle Olimpiadi

(Di domenica 11 agosto 2024) Laolimpica di pallavolo che ha visto le italiane battere tre a zero le americane è stata molto commentata sui social. Fra il tanto tifo è finito però virale anche un video che riguarda lache, dopo aver preso un punto non essendo riuscita a difendere il campo col proprio muro, hato in! Il video è chiaro e il labiale lo è altrettanto: dopo essersi accorta di aver subìto un punto, laesclama arrabbiata “porc4 putt4n4!“. Ed è subito: “Dimmi che ti sei italianizzata senza dirmelo“. dimmi che ti sei italianizzata senza dirmelo inizia l’:#italvolley #giochiolimpicipic.twitter.com/H8bjr9HMFD — Våle; storie brevi (@Vale41229116) August 11, 2024è infatti unanata a Denver, in Colorado, ma dal 2018 gioca nella serie A italiana.