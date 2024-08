Koopmeiners disgelo tra Atalanta e Juventus ma servono 58 milioni Pedullà

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024)ma58) Ecco cosa scrive su X l’esperto di mercato: incontro positivo, possiamo definirlo incontro deltradopo le recenti tensioni. Ora lapuò chiudere per una cifra superiore ai 55bonus compresi. Ma la giornata di oggi può essere definita come quella della possibile-probabile svolta. #: incontro positivo, possiamo definirlo incontro deltra #e #dopo le recenti tensioni. Ora la #può chiudere per una cifra superiore ai 55bonus compresi. Ma la giornata di oggi può essere definita come quella della — Alfredo(@AlfredoPedulla) August 11, 2024 Scrivesul suo sito: Teun Kooomeiners si avvicina sempre più alla