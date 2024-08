Italia-USA chi vince l’oro nel volley alle Olimpiadi? Le quote per le scommesse | c’è una chiara favorita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) L’affronterà gli USA nella finale per la medaglia d’oro del torneo difemminiledi Parigi 2024. L’appuntamento è per oggiore 13.00, quando la nostra Nazionale scenderà in campo per fronteggiare le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020. Per la prima volta nella storia le azzurre disputeranno l’atto conclusivo ai Giochi e sognano di salire sul gradino più alto del podio, impresa mai riuscita nemmeno agli uomini. L’viene indicata come grandedai bookmakers. Leper lependonomente dalla parte delle azzurre: un successo della nostra Nazionale viene dato a 1,40, mentre un’affermazione delle americane viene quotata a 2,95. Questo significa che puntando dieci euro sulle ragazze di Julio Velasco se ne porterebbero a casa 13,70, mentre scegliendo il sestetto di Karch Kiraly se nerebbero 29,50.