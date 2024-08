Informare o comunicare | l’importante è la serietà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Pensate se uno avesse dato del “comunicatore“ a Montanelli, Biagi o Oriana Fallaci. Forse finiva in querela. Altri tempi. Oggi, tutti comunicano. Lo fa la gente normale attraverso i social, e lo fanno i professionisti del mestiere. Il problema è capire di quale mestiere si parla, perchénon è la stessa cosa che. Perché la comunicazione è un mestiere difficile (sono oltre 21mila gli addetti del settore in Italia) carico di responsabilità, spesso appeso ai risultati di una azienda o di un partito (uffici stampa) o al successo di un prodotto (comunicazione soprattutto commerciale). Poi c’è l’informazione, come dire, quella che i 11 mila giornalisti professionisti in attività nel nostro Paese, considerano la serie A, la Formula1.