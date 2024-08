Il tesoro di B Traven? È nella Sierra Madre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Chi ancora non conosce B.ha la fortuna di avere davanti molte pagine di grande (e appassionante) letteratura ancora da scoprire e da leggere. L’identità diè avvolta dal mistero, che si infittisce sempre più ogni volta che qualcuno scrive di lui lanciandosi in nuove ipotesi e in altri “forse”. Mi ci metto anche io, ma la faccio breve, perché a me interessa parlare di lui come scrittore. Probabilmente tedesco (o di lingua tedesca), probabilmente anarchico (o perlomeno socialista), probabilmente da giovane attore e giornalista, probabilmente fuggito in Messico, per anni invisibile, forse nascosto dietro nomi come Feige, Torvan, Marut, Croves e via dicendo, questo scrittore ha sempre avvolto in una coltre di fumo la sua vera identità, anche per motivi – diciamo così – teorici: "Le persone creative non dovrebbero avere altra biografia all’infuori dei loro lavori".