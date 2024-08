Fa’ la tua scelta – WWE Summerslam 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024) THE OTCNegli ultimi anni,, riserva sempre una grande ritorno e per l’edizioneè toccato a Roman Reigns.Il Tribal Chief Originale ha fatto la sua comparsa e, come la storia insegna, è un attimo passare da heel a face.Niente di eccezionale in termini di sorprese.Se qualcuno aspettava di vedere Paul Heyman, sarà rimasto deluso.Se qualcuno aspettava che RR arrivasse con Jimmy e Jey Uso, sarà rimasto deluso.Ma d’altronde quello didoveva essere soltanto il preludio di un qualcosa che andrà a crescere di settimana in settimana.Quel che conta è aver ritrovato il super campione.Da questo momento in poi sarà tutto in divenire e gli sguardi tra Roman e Rhodes potrebbero essere identificati come cenno d’intesa, come a voler dire “ci vediamo presto”.