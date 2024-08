Eleonora Rocchini apre una raccolta fondi per il cane malato Selvaggia Lucarelli fa delle precisazioni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024), storico volto di Uomini & Donne, in questi giorni ha aperto unaper raccogliere soldi per operare il suo cagnolino che sarebbe gravemente. La cifra richiesta è stata di 6 mila euro ma, come sottolineato pubblicamente da, l’ex corteggiatrice ha chiuso ladopo aver superato abbondantemente la cifra richiesta. “Come mai dovevi raccogliere sei mila euro e non chiudi lama continua a raccogliere denaro?“. Dal suo profilo Instagram vediamo cheuna settimana fa è stata in vacanza in Thailandia, due settimane fa si è concessa una vacanza in Liguria, tre settimane fa è stata a Zanzibar, mentre risalgono a un mese fa alcune foto realizzate in un bagno dell’Hotel Principe di Savoia.