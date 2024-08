Coppa Italia Lega Pro primo turno promosso il Crotone dopo sconfitto 1-0 il Messina

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 11 agosto 2024)1 Acr0 Marcatori: 58° Tumminello(4-2-3-1): Sala, Rispoli, Cargnelutti, D’Aprile, Giron, Schiro’ (Gallo), Spina (Tumminello), Vitale (Groppelli), Vinicius, Silva (Oviszach), Gomez. All. Longo Acr(4-4-2): Curtosi, Garofalo, Ndir (Simonetta), Manetta, Lia, Frisenna (Pedicillo), Anaclerico, Petrungolo, Marino, Ortisi (Morleo), Anzelmo (Di Palma). All. Modica Arbitro: Andrea Migliorini di Verona Ass. Vincenzo Marra (Agropoli) – Luigi Ferraro (Frattamaggiore) Quarto giudice: Davide Gandino di Alessandria Ammoniti: Rispoli Angoli: 4 a 2 per ilRecupero: 2 e 5 minuti Biglietti: 1.687 incasso euro 8.845,00 Buona la prima delper quanto riguarda il risultato e, anche per il gioco evidenziato nel corso dell’incontro e per qualche individualità di un certo spessore tecnico.