Cina | oltre 80mila persone evacuate per i nubifragi nel Sichuan

(Di domenica 11 agosto 2024) Chengdu, 11 ago – (Xinhua) – Piu’ di 80.000sono statenella provincia cinese sud-occidentale dia causa dei recentiche hanno colpito la regione, hanno riferito oggi le autorita’ locali. Forti piogge hanno colpito diverse citta’ e prefetture delda venerdi’, provocando inondazioni lampo e distruggendo abitazioni, secondo le autorita’ di gestione delle emergenze della provincia. Non sono state ancora segnalate vittime a causa degli ultimi. Le autorita’ locali hanno potenziato i controlli a campione, i pattugliamenti e il lavoro di monitoraggio per prevenire disastri secondari causati dalle piogge, informando le decisioni precauzionali per evacuare i residenti dalle aree soggette a inondazioni.