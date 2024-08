Cappotto serre solari e fotovoltaico per gli alloggi comunali di via Sartirana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Il Comune di Rho è stato selezionato dal bando regionale Ecosap per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico del fabbricato comunale di via7. Gli interventi finanziati ammontano a circa un milione e 440mila euro, ottenuti dal bando della Regione Lombardia con i fondi europei. Tra gli interventi previsti sull’immobile anche quelli per migliorare il comfort abitativo. Il Comune di Rho è uno dei sei Comuni che hanno vinto il bando Ecosap per l’eco-efficientamento energetico dei fabbricati dell’edilizia pubblica. “Ecosap“ consiste in un investimento da 20 milioni di euro per finanziare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità e decarbonizzazione di edifici destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà delle Aler e dei Comuni lombardi.