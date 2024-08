Aggredito al bar dagli ex cognati Denunciati due fratelli per lesioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Si trovava seduto ad un tavolo esterno di un bar di Castelnovo Monti in compagnia di un amico, quando sarebbe statoverbalmente e fisicamente da due uomini, suoi ex. I carabinieri hanno denunciato duedi 29 e 34 anni – residenti nell’Appennino Reggiano – con l’accusa dipersonali e minacce. Stando a quanto ricostruitoinquirenti, si tratterebbe di un’aggressione per vendetta. I fatti risalgono al 5 giugno scorso. Il 29enne ex marito della sorella, lo ha accusato di aver segnalato episodi di maltrattamento che avrebbero portato alla fine della loro relazione e ad una denuncia nei suoi confronti con tanto di braccialetto elettronico. E quando se l’è trovato davanti nel locale, lo ha preso a calci e pugni con la complicità del fratello.