Win or Lose | trailer della nuova serie d’animazione Pixar

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024) Win orPete Docter deiAnimation Studios ha presentato le novità dello studio di produzione nel corso del D23 a Anaheim. Il premio Oscar ha rivelato la data ufficiale di lancioprimaoriginaleWin or, che debutterà in esclusiva su Disney+ a dicembre 2024. Diretta e scritta da Carrie Hobson e Michael Yates, che sono anche i produttori esecutivi, e prodotta da David Lally, larivela come ci si sente nei panni di otto diversi personaggi – dei ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro innamorato – mentre si preparano per una partita del campionato di softball. Will Forte presta la sua voce all’allenatore nella versione originale. Win or, ilCinefilos.it - Da chi il cinema lo ama.