Villa Valguarnera tra immensi giardini maioliche e gusto neoclassico

(Di sabato 10 agosto 2024) Sono tante le ville in giro per l’Italia che hanno una storia affascinante, al di là della bellezza architettonica. E, fermandoci a Bagheria, a Palermo in Sicilia, c’è un edificio che ispira e che salta subito all’occhio per essere una perla architettonica: è, a lungo residenza della famiglia aristocratica, e dove Dacia Maraini, figlia di Topazia Alliata, ha trascorso una parte della sua infanzia. Dopo il matrimonio tra Agatae Giuseppe Alliata, laè rientrata anche nel patrimonio della famiglia Alliata, e non è un caso se oggi viene conosciuta con il nome di-Alliata. Questo complesso monumentale va scoperto: storia, origini, stile, interni ed esterni. Vi raccontiamo tutti i dettagli.