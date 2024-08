Uomini e Donne Francesca Sorrentino tronista? L’ultima news

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 10 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 10 Agosto 2024 1:43 pm by Redazione Sembra proprio chesia vicina al trono di. L’ex volto di Temptation Island ha sfiorato il ruolo dinella passata edizione del dating show di Canale 5. Maria De Filippi, però, aveva preferito dare ancora del tempo alla ragazza per riflettere sulla sua relazione con Manuel Maura. Adesso che la love story sembra definitivamente finita, ecco che spunta di nuovo la possibilità di vederla come nuovadell’edizione 2024/2025. A parlarne in queste ore è Lorenzo Pugnaloni, attraverso il suo account di Instagram. L’esperto dei programmi di Maria De Filippi svela un’importante indiscrezione al riguardo.