Una quindicenne ha perso una gamba per l’attacco di uno squalo L’incidente sotto gli occhi della famiglia

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – Unastatunitense haunaa causa deldi unomentre si trovava in vacanza con lain Belize, nell’America Centrale.è avvenuto mercoledì scorso a 80 chilometri da Belize City. Annabelle Carlson stava facendo un’escursione subacquea vicino a Halfmoon Caye, nel golfo dell’Honduras, quando è avvenuto. Unolungo quasi due metri l’ha azzannata alladestra. Secondo la pagina GoFundMe, creata dalladell’adolescente per raccogliere fondi per le sue cuore, “Annabelle è riuscita a respingere l'attacco nel miglior modo possibile, ma è rimasta gravemente ferita nella lotta”. La guida dell’escursione ha tirato fuori dall’acqua Annabelle e l’ha subito portata alla baseGuardia costiera più vicina, dove gli operatori l’hanno stabilizzata.