Riprendeva i dipendenti di nascosto | maxi multa e bar chiuso

(Di sabato 10 agosto 2024) Fiuminata (Macerata), 10 agosto 2024 – Non aveva redatto il documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per legge, e aveva installato un impianto di videosorveglianza cheanche isenza alcuna autorizzazione. È finita nei guai, denunciata dai carabinieri della stazione di Fiuminata, la titolare di un bar a Fiuminata. L’operazione è stata effettuata dai militari (sotto la Compagnia di Camerino) assieme ai colleghi del nucleo forestale e ai militari dell’ispettorato del lavoro di Macerata, che hanno proceduto al controllo dell’attività, in una frazione. In particolare, nel corso degli accertamenti, sono state elevate sanzioni per oltre undicimila euro ed è stata disposta la chiusura del locale per carenze in ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per la responsabile della struttura è scattata quindi la denuncia all’autorità giudiziaria.