Ranking ATP la situazione di classifica di Cobolli e Arnaldi a Montreal | dove possono arrivare

(Di sabato 10 agosto 2024) Doppi impegni, meteo permettendo, nella serata e poi nella notte italiana per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di, sia per Flavio, che dovrà giocare sedicesimi ed eventuali ottavi, sia per Matteo, un turno avanti rispetto al connazionale, che dovrà disputare ottavi ed eventuali quarti. I due azzurri stanno scalando posizioni nelATP rispetto all’aggiornamento di lunedì scorso:, che era 33° a quota 1323, al momento è già 29° a quota 1348, ritoccando il bested entrando per la prima volta tra i primi 30 del mondo, ma a fine torneo potrebbe addirittura essere 17°. Un turno più avanti Matteo, anch’egli risalito rispetto alladi lunedì scorso, quando era 46° a quota 1155, ed al momento, essendo già arrivato agli ottavi, è già rientrato in top 40, a quota 1185.