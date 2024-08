Parigi 2024 niente podio | l’Italia arriva quarta Tutte le medaglie sfiorate

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Benedetta Pilato non è la sola azzurra ad aver sfiorato ilalle Olimpiadi di. Da Nadia Batocletti, la cui medaglia di bronzo è durata solo due ore, ad Alice D’Amato, oro alla trave manell’all-around, fino a Luca Braidot, Larissa Iapichino, Domenico Acerenza. Last, but not least, la 4×100 maschile. Sono oltre venti ledi bronzodal, nonostante le splendide prove olimpiche: ecco gli atleti azzurri quarti al mondo nelle loro discipline. La 4×100, oro a Tokyo 2021, non riesce a difendere il titolo e nemmeno a salire sul. Il quartetto azzurro, con Filippo Tortu ultimo frazionista,a metà del rettilineo finale in piena lotta per l’oro: poi viene risucchiato da Canada, Sudafrica a Gran Bretagna che si prendono le 3