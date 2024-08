Offensiva a Kursk l’analista militare | Così Kiev ha sorpreso Putin costi elevatissimi per Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – Gli ucraini rallentano la loro avanzata nelma non abbandonano l’iniziativa mentre i russi cercano di contenerli limitando al minimo l’invio di forze dal Donbass, per evitare di perdere l’iniziativa in quel settore del fronte. Per capire quello che succedendo è molto utile l’opinione di un analistacome il colonnello Orio Giorgio Stirpe, dal 2020 nella riserva, ma per anni pianificatore e analista tattico dell’esercito italiano, con una lunga esperienza anche in ambito Nato. "Si tratta – osserva Stirpe nel suo blog su FB – di un’azione meccanizzata particolarmente dinamica, fondata su un’accurata preparazione di intelligence e imperniata sulla propria superiorità di manovra, di fuoco e di sostegno tattico e logistico.