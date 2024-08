Non distruggere l' impepata di cozze scegli il vino giusto | ecco gli abbinamenti migliori scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 10 agosto 2024) Sbottonatevi. Questa è la prima regola per poter assaporare come si deve un’di. Un piatto difficile da mangiare senza sporcarsi le mani e senza tovagliolo al collo. Ma è anche questo il bello dell’! Una ricetta facile da preparare, veloce, economica e gustosa. Due le accortezze:erefreschissime e pulirle accuratamente. In pentola, rigorosamente in ordine di apparizione,i protagonisti: olio, aglio,bianco, pepe, pomodorini e prezzemolo a piacimento. Senza dimenticare le fette di pane abbrustolito da “pucciare” nel sughetto! Quali bollicine abbinare all'diPrimo guscio, primo calice, le bollicine di Trento Cuvée 28 di Rotari. Metodo classico da uve chardonnay, un connubio delicato e fragrante, che conquista subito: sgrassa bene pur con la sua delicatezza e trova l’incastrocon il peperoncino.