Napoli buona la prima di Conte | Modena sconfitto ai rigori in Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 -la, ma che fatica: il primoufficiale diavanza in, staccando il pass per i sedicesimi solo tramite la lotteria dei, preceduta da un dominio azzurro netto ma con un bell'asterisco. La traversa colpita da Palumbo, che pocoaveva graziato Meret con una botta centrale da ottima posizione, trema per parecchio, così come trema il Maradona quando lasa non si sblocca e quando Cheddira sbaglia dal dischetto: per sua fortuna Battistella e Zaro, con lo zampino del portiere friulano, fanno peggio, condannando ilall'eliminazione.