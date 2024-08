Morta a 19 anni dopo una grave malattia | al funerale anche don Ciotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Fano, 10 agosto 2024 – “È volata in cielo circondata dall’affetto dei suoi cari". Così i genitori e le due sorelle di Sofia Vellini Scrocco hanno annunciato lunedì scorso la sua morte. Pochi semplici manifesti scritti in azzurro, senza foto, affissi unicamente nel quartiere di Fenile dove la giovane abitava con la famiglia. Aveva appena 19e tutta una vita davanti Sofia Vellini, ma il tumore contro cui coraggiosamente combatteva da circa un anno, l’ha vinta anzi tempo. Bella, dolce, solare e riservatissima. Con la grande fede che l’animava, non ha mai fatto trasparire nulla negli ambienti che frequentava del peso che portava su di sè, se non con i familiari, il fidanzato e gli amici più stretti.