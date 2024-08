La rissa fra bande da via Roma si sposta al pronto soccorso | infermiere e Oss feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Reggio Emilia, 10 agosto 2024 – Lacominciata intorno alle 19 di ieri in via, in pieno giorno, con quattro persone ferite con un coltello (di cui uno più grave), è poi proseguita aldel Santa Maria Nuova. «Unaesagerata. Ora basta». Parole esauste dell’ennesimo operatorio sanitario coinvolto nell’aggressione. Pugni. Calci. Telefoni in testa. Uno scontro trache dal centro storico si èto al. Questo il racconto di quanto accaduto ieri sera di un professionista che stava facendo il turno notturno: «C’è stata unain centro e sono arrivati qui chi in autonomia chi con i mezzi di. Le varie gang hanno iniziato a picchiarsi in triage: pugni calci, telefoni in testa. C’era sangue ovunque». Il risultato?e Oss in turno hanno riportato contusioni al braccio e alla testa.